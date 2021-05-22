Дробыш назвал «чудом» выход Манижи в финал Евровидения

Я считаю, что чудо уже произошло, поэтому надо радоваться. Россия уже прошла в финал. Я не понимаю, как, но прошла. Скорее всего, потому что писали буквы на стене (экране). Люди прочитали, увидели, поняли, про что песня. Так бы не прошла, я думаю. А что касается финала, я не старик Хоттабыч, но мне кажется, что с 10-го по 20-е будет прекрасное место, — сказал музыкант.
Я считаю, финны классные (группа Blind Channel, песня Dark Side. — NEWS.ru). С роком влезли опять, как в своё время Lordi (финская хард-рок-группа, победители Евровидения-2006. — NEWS.ru). Когда назначали десятерых, они уже начали пить, праздновать отъезд, потому что были уверены, что не пройдут. Все остальные молились, держали ручки вместе. А эти поняли, что не туда попали, но вдруг каким-то образом оказалось, что они попали туда. Ну, зажгут. Кстати, неплохая песня, — разоткровенничался продюсер.