"Могила для артиста": Чумаков о "Евровидении"

Певец Алексей Чумаков заявил, что не поехал бы на «Евровидение», даже если бы ему предложили, поскольку этот конкурс может стать «могилой для артиста».

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«Как показывает практика, в любом соревновательном процессе на уровне стран ты становишься героем, если выигрываешь, и тебя хоронят, если не занимаешь первое место. Грубо говоря, «Евровидение» может стать могилой для артиста. Ведь все, кроме первого места, - это проигрыш», - сказал Чумаков в интервью «Аргументам и фактам».

Исполнитель отметил, что не считает «Евровидение» «чем-то необходимым» для артиста. По его мнению, никому из представителей России прошлых лет конкурс не принес узнаваемости и популярности на Западе.

Чумаков также упомянул о травле, которую СМИ и публика устраивают артистам, занявшим на «Евровидении» не те места, на которые рассчитывали зрители. По словам Алексея, артисты превращаются в «мальчиков или девочек для битья», а шлейф проигравших тянется за ними всю жизнь.