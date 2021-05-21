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"Могила для артиста": Чумаков о "Евровидении"

Вероника Полынина
1 час назад
Певец Алексей Чумаков заявил, что не поехал бы на «Евровидение», даже если бы ему предложили, поскольку этот конкурс может стать «могилой для артиста».
"Могила для артиста": Чумаков о "Евровидении"
Фото: ТАССТАСС
«Как показывает практика, в любом соревновательном процессе на уровне стран ты становишься героем, если выигрываешь, и тебя хоронят, если не занимаешь первое место. Грубо говоря, «Евровидение» может стать могилой для артиста. Ведь все, кроме первого места, - это проигрыш», - сказал Чумаков в интервью «Аргументам и фактам».
Исполнитель отметил, что не считает «Евровидение» «чем-то необходимым» для артиста. По его мнению, никому из представителей России прошлых лет конкурс не принес узнаваемости и популярности на Западе.
Чумаков также упомянул о травле, которую СМИ и публика устраивают артистам, занявшим на «Евровидении» не те места, на которые рассчитывали зрители. По словам Алексея, артисты превращаются в «мальчиков или девочек для битья», а шлейф проигравших тянется за ними всю жизнь.
«Рамблер» писал, что 65-й по счету конкурс «Евровидение» проходит в этом году в Роттердаме. Россию на конкурсе в Этом году представляет певица Манижа с песней Russian Woman. 19 мая Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» — и прошла в следующий этап конкурса. Теперь она будет бороться за победу в финале «Евровидения» 22 мая.
Шоу-бизнес,Алексей Чумаков,Аргументы и Факты,
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