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Шансы малы: Манижу исключили из фаворитов «Евровидения»

Вероника Полынина
16 минут назад
Букмекеры исключили Манижу из десятки фаворитов конкурса «Евровидение», свидетельствуют данные сайта EuroInVision.
Шансы малы: Манижу исключили из фаворитов «Евровидения»
Фото: ТАССТАСС
После состоявшегося накануне второго полуфинала конкурса Манижа опустилась на 15-ю строчку.
При этом тройка потенциальных победителей не изменилась: на первом месте расположились представители Италии – группа Maneskin с песней Zitti e buoni. На втором - певица Барбара Прави из Франции, которая выступит на конкурсе с песней Voila. На победу итальянцев ставят 21% делающих ставки, на победу Франции – 18%.
В тройку лидеров, по мнению букмекеров, войдет группа Destiny с Мальты с песней Je Me Casse. Вероятность их победы оценивается в 9%.
Вероятность победы российской певицы оценивается в 1%.
Как сообщал «Рамблер», конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Россию на нем будет представлять певица Манижа с песней Russian Woman (с англ. «Русская женщина»).
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