СМИ рассказали о последних годах жизни Полищук

Артистка долгое время боролась со злокачественной опухолью на позвоночнике. Есть версия, что рак могли спровоцировать полученные Полищук травмы. Однажды она получила сильный ушиб во время съемок «12 стульев». По сценарию актриса должна была упасть во время танца. Но кто-то из съёмочной группы убрал страховочный матрас. Также Полищук попадала в серьезную автоаварию. Возвращаясь домой, в ее машину врезались три другие.