СМИ рассказали о последних годах жизни Полищук

Любовь Полищук
21 мая могло исполниться 72 года. О последних месяцах жизни актрисы вспоминает журнал StarHit
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Артистка долгое время боролась со злокачественной опухолью на позвоночнике. Есть версия, что рак могли спровоцировать полученные Полищук травмы. Однажды она получила сильный ушиб во время съемок «12 стульев». По сценарию актриса должна была упасть во время танца. Но кто-то из съёмочной группы убрал страховочный матрас. Также Полищук попадала в серьезную автоаварию. Возвращаясь домой, в ее машину врезались три другие.
Несмотря на все это, актриса никогда не пропускала съемки. За несколько недель до смерти Полищук вместе с супругом приезжала в гости к сыну.
«Мама с дикими болями в спине весь вечер провела с гостями нарядная, в туфлях на каблуках, да еще хохотала и пела», - вспоминает сын артистки Алексей Макаров.
Мать Полищук рассказала, как умерла ее дочь. По ее словам, актрисе стало плохо, она начала хрипеть и сделала свой последний вздох.
«Ей стало хуже и ее отпарили в Израиль. Когда я к ней приехала, она была очень худой. Лежала, вдруг стала хрипеть, хрипеть... Мы к ней сели, вздохнула - и все, нет Любы», - вспоминает мать.
«Рамблер» ранее публиковал фотографии матери Полищук, которые выкладывал ее сын Алексей.