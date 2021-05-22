Соседов рассказал о подлинных отношениях Киркорова и Пугачевой

Как вспоминает критик, пара всегда была разрозненной, несмотря на то, что на публике их регулярно видели вместе. Соседов вспомнил один эпизод, который считает показательным в безразличии между бывшими супругами. Это случилось около 20 лет назад. После вечеринки в ночном клубе Соседову нужно было поговорить с Киркоровым наедине и он отозвал его в сторону.
«У нас был короткий разговор, минуты 3–4, и все это время Алла стояла и ждала его с совершенно безучастным лицом. Она всегда так ходила: совершенно мертвое лицо, отрешенный взгляд. А сейчас стала еще хуже!», - заявил критик.
Соседов отметил, что возможной причиной разрыва пары мог стать роман Пугачевой с ее нынешним супругом Максимом Галкиным. Критик высказал мнение, что юморист поставил примадонне ультиматум.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Пугачева второй год подряд не поздравляет Киркорова с днем рождения в Instagram.