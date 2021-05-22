Соседов рассказал о подлинных отношениях Киркорова и Пугачевой

Как вспоминает критик, пара всегда была разрозненной, несмотря на то, что на публике их регулярно видели вместе. Соседов вспомнил один эпизод, который считает показательным в безразличии между бывшими супругами. Это случилось около 20 лет назад. После вечеринки в ночном клубе Соседову нужно было поговорить с Киркоровым наедине и он отозвал его в сторону.