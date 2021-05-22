В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Соседов рассказал о подлинных отношениях Киркорова и Пугачевой

Елена Прошина
1 час назад
Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что между Филиппом Киркоровым и Аллой Пугачевой никогда не было любви и в браке они были несчастны. Такие выводы он сделал в интервью журналу «Собеседник».
Соседов рассказал о подлинных отношениях Киркорова и Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как вспоминает критик, пара всегда была разрозненной, несмотря на то, что на публике их регулярно видели вместе. Соседов вспомнил один эпизод, который считает показательным в безразличии между бывшими супругами. Это случилось около 20 лет назад. После вечеринки в ночном клубе Соседову нужно было поговорить с Киркоровым наедине и он отозвал его в сторону.
«У нас был короткий разговор, минуты 3–4, и все это время Алла стояла и ждала его с совершенно безучастным лицом. Она всегда так ходила: совершенно мертвое лицо, отрешенный взгляд. А сейчас стала еще хуже!», - заявил критик.
Соседов отметил, что возможной причиной разрыва пары мог стать роман Пугачевой с ее нынешним супругом Максимом Галкиным. Критик высказал мнение, что юморист поставил примадонне ультиматум.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Пугачева второй год подряд не поздравляет Киркорова с днем рождения в Instagram.
Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Максим Галкин,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители