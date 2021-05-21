Почему иностранные зрители и СМИ поддержали Манижу

"Манижа точно знает, чем удивить" "Смешение духовых, звенящих струн с реггетоном и рэпом - своего рода безумная музыкальная смесь, которая заслуженно прославилась на "Евровидении", и Манижа точно знает, чем удивить", - пишет британская газета The Guardian. Манижа борется за права женщин и против домашнего насилия, поддерживает ЛГБТК-коммьюнити - и именно за это, по мнению журналиста, ее невзлюбили на родине. Он цитирует депутата Госдумы Елену Драпеко
("Мне жаль российский флаг") и сравнивает ее с Оливером Доуденом, политиком-консерватором и министром цифровизации культуры и СМИ в Великобритании
. "А еще Манижа правда умеет читать рэп, что на "Евровидении" большая редкость", - заключает автор. "Манижа будет представлять Россию
в финале "Евровидения-2021". Но вся страна не будет поддерживать ее", - так начинается статья французского Le Point. Накануне вышел материал, целиком посвященный критике певицы со стороны консерваторов. "В песне "Russian Woman" она бросает вызов российскому патернализму и призывает женщин бороться за себя. Текст и воинственный дух Манижи, беженки из Таджикистана
, далеки от принципов, транслируемых на телевидении. То, что зрители федерального телеканала выбрали ее в качестве представителя России на "Евровидении", стало большим сюрпризом", - говорится в тексте. Le Point отмечает, что Манижа была мишенью для консерваторов еще до "Евровидения". В 2019 году она запустила приложение для жертв домашнего насилия - "тема, которую в России предпочитают замалчивать", заявляет автор. О травле конкурсантки на родине также рассуждает бельгийский портал Le Vif: "Быть таджичкой по происхождению и защищать права женщин и меньшинств - оскорбительно и унизительно, считают в России". Говоря о шансах Манижи, немецкий Spiegel пишет, что она может рассчитывать на "хорошие баллы" (какое место россиянка может занять на конкурсе, издание угадывать не берется). В отличие от выше упомянутых СМИ, в статье говорится не только о критике, с которой столкнулась певица, но и о самой композиции. "Russian Woman" автор называет "манифестом о самоотверженных русских женщинах". "В последние годы от России выступали конкурсанты с песнями на английском языке. Это были любовные баллады без малейшего социального или политического послания. Приятные, тщательно поставленные номера, которые часто приносили высокие баллы", - рассуждает журналистка. Победа Манижи в национальном отборе, по ее мнению, означает, что консерваторы сдают свои позиции: "29-летняя москвичка, незамужняя, бездетная, родом из Таджикистана, не побоялась открыть рот и в блестящей, ироничной форме спела о том, с чем сталкиваются женщины в России". Spiegel считает, что Манижа попыталась изменить представления о русскости, чем спровоцировала ненависть. Издание приводит в пример реакцию спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко
, несколько раз указывая на то, что она - "доверенное лицо Владимира Путина
": "Она дала голос национальным меньшинствам, которые делают Россию такой разной. Это больше, чем страна, которая становится все более и более консервативной при президенте Путине. В этом свете удивительно, что государственный Первый канал поддержал ее, несмотря на ненависть и критику". "Респект, Манижа!" Хотя по оценкам букмекеров Манижа не входит в десятку "Евровидения", интерес к ее номеру крайне высок. На YouTube-канале конкурса выступление россиянки посмотрели аж 8 млн человек - это самое популярное видео среди других участников полуфинала. В соцсетях многие, в том числе иностранные слушатели, как правило, поддержали Манижу. "Газета.Ru" собрали самые яркие реакции. "Я чувствую, как эта песня пробуждает русскую женщину внутри меня. А я - итальянский мужчина". Этот комментарий набрал более 7 тыс. лайков на YouTube. "Респект, Манижа! Ведь сейчас миллионы девочек не только в такой огромной стране, как Россия, но и по всему миру видят и слышат это очень важное послание: будьте готовы к переменам, потому что перемены - это вы!" "Я не понимаю по-русски. Но эта песня заставляет меня подпевать". "Когда женщины поддерживают друг друга, происходят замечательные вещи. С любовью из Сербии". "Заметьте, что, в отличие от других участников, у Манижи были бэк-вокалисты, а не танцоры. Настоящий лайв!" "Когда она сказала: "Встала и пошла!", а затем буквально вышла из огромного платья, мне как будто заткнули рот. Сильно". "Кажется, я влюбилась в Манижу. Круто, что гигантское платье осталось на сцене, словно на подпевке. И еще как здорово они кричали: "Не бойтесь". Я не смогла сдержать слез", - поделилась в Twitter американская писательница Кэтрин М. Валенте.