Лолита предложила кастрировать "скопинского маньяка"

Милявская призналась, что не смогла посмотреть интервью дольше 20 минут из-за приступа тошноты.
«Мне хотелось его растерзать, — заявила звезда. — Это психически больной человек. Тошнить меня начало, когда он посмотрел в окно и сказал полицейским: «Молодцы, мальчики, охраняете». И с такой наглой рожей! На этом я сломалась», - заявила Лолита в YouTube-шоу «50 вопросов».
По словам певицы, Мохова надо было подвергнуть химической кастрации, а не предоставлять ему охрану.
Милявская выступила за жесткие меры для насильников, но против смертной казни, объяснив это риском несправедливого обвинения.
При этом в виновности Мохова певица не сомневается и считает его «психически больной мразотой».
«Он не выглядит, как обычный человек при общении. Там такое самодовольство в лице, такое отсутствие интеллекта, что это настораживает сразу», - добавила Лолита Милявская.
Как сообщал «Рамблер», в 2000 году «скопинский маньяк» похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Он насиловал их, морил голодом, избивал, травил слезоточивым газом и издевался другими способами. Одна из девушек трижды родила от Мохова, третий ребенок появился на свет мертвым. 3 марта, после 17 лет заключения Мохов вышел на свободу. Он дал интервью Ксении Собчак, вызвавшее широкий общественный резонанс.