Леди Гага рассказала о беременности от насильника

Американская певица Леди Гага рассказала о пережитом в 19 лет насилии и беременности от насильника.

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Артистка поделилась откровениями в проекте Опры Уинфри и принца Гарри «Я, которого вы не видите», посвященном проблемах ментального здоровья.

Продюсер будущей звезды на несколько месяцев запер ее в студии и угрожал сжечь все ее записи, если она не снимет одежду. Он изнасиловал певицу, а потом выбросил из машины на улицу на углу дома ее родителей.

Леди Гага призналась, что несколько лет не могла прийти в себя после случившегося, ее «рвало и тошнило неделями», и ее до сих пор мучают страшные боли в мышцах.

Недавно исполнительнице поставили диагноз посттравматическое стрессовое расстройство.

«Каждый раз, когда я чувствую боль в теле, это схоже с ощущением, как будто меня только что изнасиловали. Я много раз проходила обследование у медиков. Но они все равно ничего не могут сделать. Тело помнит все. Я ничего не чувствую, кроме какого-то отчуждения», - рассказала Гага, ее слова приводит PeopleTalk.

Артистка отказалась назвать имя насильника, заявив, что поклялась не называть его вслух, чтобы еще раз с ним не встретиться.