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Леди Гага рассказала о беременности от насильника

Вероника Полынина
1 час назад
Американская певица Леди Гага рассказала о пережитом в 19 лет насилии и беременности от насильника.
Леди Гага рассказала о беременности от насильника
Фото: ТАССТАСС
Артистка поделилась откровениями в проекте Опры Уинфри и принца Гарри «Я, которого вы не видите», посвященном проблемах ментального здоровья.
Продюсер будущей звезды на несколько месяцев запер ее в студии и угрожал сжечь все ее записи, если она не снимет одежду. Он изнасиловал певицу, а потом выбросил из машины на улицу на углу дома ее родителей.
Леди Гага призналась, что несколько лет не могла прийти в себя после случившегося, ее «рвало и тошнило неделями», и ее до сих пор мучают страшные боли в мышцах.
Недавно исполнительнице поставили диагноз посттравматическое стрессовое расстройство.
«Каждый раз, когда я чувствую боль в теле, это схоже с ощущением, как будто меня только что изнасиловали. Я много раз проходила обследование у медиков. Но они все равно ничего не могут сделать. Тело помнит все. Я ничего не чувствую, кроме какого-то отчуждения», - рассказала Гага, ее слова приводит PeopleTalk.
Артистка отказалась назвать имя насильника, заявив, что поклялась не называть его вслух, чтобы еще раз с ним не встретиться.
Как сообщал «Рамблер», в феврале у Леди Гаги украли двух французских бульдогов. Собак похитили, когда их выгуливал помощник артистки. Похитители выстрелили в выгульщика, когда он оказал сопротивление грабителям. Леди Гага объявила награду в 500 тысяч долларов за возвращение питомцев. После этого собак вернули. Вскоре полиция задержала пять человек, в том числе и вернувшую бульдогов женщину.
Шоу-бизнес,принц Гарри,Стефани Джерманотта,
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