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Лорак теряет бизнес в РФ и получит наказание - СМИ

Украина.ру
13 минут назад
Налоговая служба РФ начала ликвидацию компании украинской певицы Ани Лорак. Причина закрытия «Ани Лорак Продакшн» - юридический адрес фирмы не соответствует фактическому, 21 мая сообщает «КП в Украине».
В России ликвидируют компанию Ани Лорак
Фото: InstagramInstagram
«История с ликвидацией компаний в связи с недостоверным адресом — на самом деле, очень распространенное явление. И под каток этого правила попало великое множество самых разных бизнесов, в том числе звездных. Смысл в том, что у любого юрлица должен быть конкретный юридический адрес, по которому фирма реально будет находиться», — пояснил ситуацию юрист Михаил Алексеев.
По его словам, за закрытие фирмы из-за недостоверного адреса певица будет наказана: ближайшие несколько лет в России она не сможет открывать и возглавлять компании.
В отдельных СМИ уже появились заявления о том, что история с фирмой певицы «попахивает заказным душком», так как налоговики взялись за нее после того, как в эфире программы «Судьба человека» она обвинила продюсера Константина Меладзе в харассменте. Якобы он предлагал ей продвижение по карьерной лестнице взамен на «неуставные» отношения.
Другие украинские издания пишут, что закрытие «Ани Лорак Продакшн» было предсказуемо и даже сама артистка этого хотела, ведь в таком случае она будет чиста перед законом несмотря на активное сокрытие налогов.
ООО «Ани Лорак продакшн» было зарегистрировано 24 сентября 2015 года, основной вид деятельности — работа в области исполнительских искусств. Это не единственное предприятие, зарегистрированное на украинскую артистку в России, есть еще действующее ИП Куек Каролина Мирославовна.
К слову, после скандала разгоревшегося на основе слов Лорак о Меладзе, певица извинилась перед продюсером, заявив, что журналисты «как всегда все перекрутили и извратили», а она относится к композитору «с уважением и любовью».
Шоу-бизнес,Михаил Алексеев,Константин Меладзе,Федеральная налоговая служба,Россия,Украина,
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