Все серьезно: дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков дошло до суда

В Зюзинский суд Москвы поступило Административное дело о пропаганде наркотических средств в видеоклипах рэпера Алишера Валеева, выступающего под псевдонимом Моргенштерн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
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«Дело Валеева только поступило в Зюзинский суд», - заявила собеседница агентства.
Что касается решения о распределении дела судье и назначения даты, то пока его не приняли.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Лига безопасного интернета в марте написала обращение в Генеральную прокуратуру России, в котором сделала запрос на проверку творчества рэпера Моргенштерна.