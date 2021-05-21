Суд расмотрит дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков

Административное дело о пропаганде наркотических средств в видеоклипах рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) поступило в Зюзинский суд Москвы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе суда.

При этом в пресс-службе суда уточнили, что решение о распределении дела судье и назначении даты пока не принято.