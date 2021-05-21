Участницу скандальной съемки в Дубае изнасиловали и избили

Наталья Чуприна, участница скандальной дубайской фотосессии, где девушки позировали обнаженными на балконе, рассказала об изнасиловании. Как передает журнал StarHit, это произошло в Днепре, где ныне проживает модель.

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Как рассказывает сама Чуприна, после возвращения из Дубая она встретила симпатичного ей молодого человека. Девушка согласилась пойти с ним на свидание. Во время встречи мужчина вспомнил о той самой фотосессии и начал агрессивно себя вести.

Сначала он заявил, что она занимается «не теми вещами», а потом и вовсе избил девушку. На крики о помощи никто не ответил, так как действия разворачивалось в частном доме.

«Человек отнесся ко мне так, будто я ничего не стою и со мной можно вот так обращаться», - рассказала Чуприна.

В итоге она сбежала от него.