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Участницу скандальной съемки в Дубае изнасиловали и избили

Анастасия Кирсанова
41 минуту назад
Наталья Чуприна, участница скандальной дубайской фотосессии, где девушки позировали обнаженными на балконе, рассказала об изнасиловании. Как передает журнал StarHit, это произошло в Днепре, где ныне проживает модель.
Участницу скандальной съемки в Дубае изнасиловали и избили
Фото: соцсетисоцсети
Как рассказывает сама Чуприна, после возвращения из Дубая она встретила симпатичного ей молодого человека. Девушка согласилась пойти с ним на свидание. Во время встречи мужчина вспомнил о той самой фотосессии и начал агрессивно себя вести.
Сначала он заявил, что она занимается «не теми вещами», а потом и вовсе избил девушку. На крики о помощи никто не ответил, так как действия разворачивалось в частном доме.
«Человек отнесся ко мне так, будто я ничего не стою и со мной можно вот так обращаться», - рассказала Чуприна.
В итоге она сбежала от него.
Ранее «Рамблер» писал о скандальной фотосессии в ОАЭ. Девушек выслали из страны за непристойное обнажение.
Шоу-бизнес,Происшествия,Дубай,
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