"Мясники": певицу Славу возмутила бесплатная медицина

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На отдыхе в Сочи он сломал руку – врачи диагностировали открытый перелом двух костей. Вернувшись в Москву , Елисей сделал рентген. Он показал, что кости не встали на место, и ребенку нужна операция.

Мама Елисея, сестра Славы Елена Сланевская, договорилась об операции с врачом из Морозовской больницы. Он пообещал, что операция не займет более 10 минут. Елена прождала возле операционной шесть часов, не имея возможности узнать, что происходит с ее ребенком.

На следующий день выяснилось, что операция прошла неудачно, спица была вставлена «в мясо», а рука мальчика сильно опухла.

В результате Анастасия организовала перевод Елисея в Европейский медицинский центр, где его прооперировали повторно.

По словам Анастасии, пребывание Елисея в платной клинике обошлось в 2 млн рублей. Она возмутилась тем, что качественное медицинское обслуживание могут себе позволить единицы, а остальные вынуждены ложиться под нож «к мясникам», которые «калечат наших детей».

При этом Слава подчеркнула, что чиновники не обращают внимание на проблему, потому что они могут позволить себе любое платное лечение.

Она также рассказала о ситуации, когда у детей из Красноярска после химиотерапии отнялись ноги, потому что хорошее лекарство не поступало в больницы из-за санкций, и им делали капельницы российским препаратом.