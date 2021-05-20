"Адский день": дочь Охлобыстина описала свою свадьбу

Старшая дочь Ивана Охлобыстина Анфиса назвала свою свадьбу адской.

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Как сообщал «Рамблер», 15 мая 24-летняя Анфиса Охлобыстина вышла замуж. Избранником девушки стал ее давний возлюбленный Дмитрий.

Молодые не только зарегистрировали брак в ЗАГСе, но и венчались в храме, а потом веселились на банкете, где присутствовали только самые близкие друзья и родственники с обеих сторон.

Отец невесты Иван Охлобыстин щедро делился в соцсетях фотографиями и видео со свадьбы старшей дочери. Он опубликовал несколько снимков из ЗАГСа и с церемонии венчания, а также показал, как невеста бросает букет и танцует с отцом. К слову, свадебный будет остался в семье Охлобыстиных – его поймала сестра Анфисы 23-летняя Дуся.

Спустя пять дней своими впечатлениями от свадьбы решила поделиться и сама Анфиса.

«Только отошла. Это был один из самых счастливых и адских дней. Адский, потому что дичайший стресс. Для себя я его сравниваю как день рождение ребёнка: неописуемые боли, а потом неимоверная радость», - написала Анфиса в Instagram.

По словам счастливой новобрачной, свадьба прошла в теплом семейном кругу, «без всяких жирностей», «просто и душевно».

На банкете гостей угощали «алкогольными» тортами, музыкальное сопровождение организовывала сестра невесты Варя, а свадебное платье было сшито в Рязани, где Анфиса и ее муж будут жить после свадьбы. Она отметила, что собирается сохранить наряд «для потомков».