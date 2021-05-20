В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

"Адский день": дочь Охлобыстина описала свою свадьбу

Вероника Полынина
11 минут назад
Старшая дочь Ивана Охлобыстина Анфиса назвала свою свадьбу адской.
"Адский день": дочь Охлобыстина описала свою свадьбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», 15 мая 24-летняя Анфиса Охлобыстина вышла замуж. Избранником девушки стал ее давний возлюбленный Дмитрий.
Молодые не только зарегистрировали брак в ЗАГСе, но и венчались в храме, а потом веселились на банкете, где присутствовали только самые близкие друзья и родственники с обеих сторон.
Отец невесты Иван Охлобыстин щедро делился в соцсетях фотографиями и видео со свадьбы старшей дочери. Он опубликовал несколько снимков из ЗАГСа и с церемонии венчания, а также показал, как невеста бросает букет и танцует с отцом. К слову, свадебный будет остался в семье Охлобыстиных – его поймала сестра Анфисы 23-летняя Дуся.
Спустя пять дней своими впечатлениями от свадьбы решила поделиться и сама Анфиса.
«Только отошла. Это был один из самых счастливых и адских дней. Адский, потому что дичайший стресс. Для себя я его сравниваю как день рождение ребёнка: неописуемые боли, а потом неимоверная радость», - написала Анфиса в Instagram.
По словам счастливой новобрачной, свадьба прошла в теплом семейном кругу, «без всяких жирностей», «просто и душевно».
На банкете гостей угощали «алкогольными» тортами, музыкальное сопровождение организовывала сестра невесты Варя, а свадебное платье было сшито в Рязани, где Анфиса и ее муж будут жить после свадьбы. Она отметила, что собирается сохранить наряд «для потомков».
«Ощущаю себя замужней дамой? - нет, ещё не осознала. Единственное понимаю что мы теперь с Димой самые родные друг для друга. Нам теперь нужно через радости и горести проходить вместе рука об руку», - написала Анфиса.
Шоу-бизнес,Иван Охлобыстин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители