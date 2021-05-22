Звезда уже получает от государства пенсию и впервые рассказывает о ее размере.

Лолита отметила, что всегда жила за счет выступлений и корпоративов. Выезд на частное мероприятие обходится заказчику от 30 до 50 тысяч евро.

Раньше певица хранила гонорары от выступлений дома, пока один близкий друг не сказал ей положить деньги в банк. Сейчас звезда получает проценты со взносов, ведь на такую маленькую пенсию Милявской прожить было бы сложно.