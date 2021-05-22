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Лолита впервые озвучила размер своей пенсии

Passion.ruиещё 1
1 час назад
Певица рассекретила сумму начислений от государства.
57-летняя артистка Лолита Милявская построила успешную карьеру в российском шоу-бизнесе и до сих пор считается одной из самых востребованных певиц. С начала 90-х Лолита эпатировала публику своими выступлениями и яркой личной жизнью.
Звезда уже получает от государства пенсию и впервые рассказывает о ее размере.
«У меня 23 тысячи 200 рублей пенсия. Это, наверное, из-за ИП. У меня нет ни званий, ни наград. Я категорический противник этого. Каждое звание или награда накидывает, как известно, тебе к пенсии. Мне этот претит. Я считаю, что Пугачева последний человек, который заслуженно получила свои звания. И на ней надо было поставить точку. Остальным давать ордена и медали за выслугу лет. В шоу-бизнесе есть только афиша. Ты хоть что там напиши. Хоть ты трижды заслуженный. И на тебя придут две калеки. Какой толк в твоем звании? Капремонт безумный, коммуналка растет. Звание ничего не дает», – поделилась певица в Youtube-шоу «50 вопросов».
Лолита отметила, что всегда жила за счет выступлений и корпоративов. Выезд на частное мероприятие обходится заказчику от 30 до 50 тысяч евро.
Раньше певица хранила гонорары от выступлений дома, пока один близкий друг не сказал ей положить деньги в банк. Сейчас звезда получает проценты со взносов, ведь на такую маленькую пенсию Милявской прожить было бы сложно.
Шоу-бизнес,Видео,Лолита Милявская,
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