Волочкова снова осталась одна

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Отношения завершились по инициативе Анастасии. Как отметила балерина, Олег станет достойным бывшим, который будет поддерживать с ней тёплые отношения. Пара решила остаться друзьями.

«Мы с ним договорились сохранить дружбу, теплые воспоминания друг о друге. Я предложила ему поехать со мной на Мальдивы, чтобы осталась память о наших путешествиях. Мы же с ним три раза ездили в романтические вояжи. Я могу себе это позволить, это мое право», - сказала Волочкова.

Она добавила, что после того, как она показала своего возлюбленного, пара получила ещё больше внимания, которого Волочкова не ожидала.

Причиной разрыва стал характер Олега, который не нравился балерине.

«Я не загадывала, сколько продлится наша связь. Когда люди встречаются, надо радоваться каждому моменту, проведенному вместе. Мы за эти десять месяцев и расставались, и сходились, и ругались, и мирились. Настоящий ураган эмоций! Но нам было классно вдвоем. Да, возможно, излишне эмоционально все было, но в этом и прелесть. Когда отношения ровные, спокойные, то они подчас вообще никакие. А мы уж точно никогда не были равнодушны друг к другу», - сказала она.