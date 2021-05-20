Киркоров отказался раскрыть сумму затрат на поездку на "Евровидение"

Как сообщал «Рамблер», ранее Киркоров шокировал зрителей «Евровидения». Он вышел вместе со своей подопечной на красную дорожку перед вторым полуфиналом. Пока Гордиенко беседовала с ведущей, Киркоров начал снимать происходящее на телефон, а затем махать в камеру. Вместе с тем он то снимал, то надевал маску, как будто сильно нервничал. Позже поп-король назвал свою подопечную бриллиантом, но отметил, что с ним довольно тяжело работать. После этого Киркоров достал пакет с конфетами и стал жадно их есть, чуть позже к нему присоединилась Гордиенко.