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Киркоров отказался раскрыть сумму затрат на поездку на "Евровидение"

Вероника Полынина
1 час назад
Поездку представителя страны на «Евровидение» оплачивает канал-вещатель. Об этом рассказал российский певец Филипп Киркоров, который в этом году приехал на конкурс вместе с певицей от Молдавии Натальей Гордиенко.
Киркоров отказался раскрыть сумму затрат на поездку на "Евровидение"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«У каждой страны есть канал вещания, который берет на себя ряд расходов за взносы в Европейский союз, оплачивает гостиницу, находит возможности перевезти декорации. Это все лежит на плечах канала вещания», - рассказал Киркоров, отвечая на вопрос журналистки Алены Жигаловой.
Сумму затрат Киркоров раскрывать отказался.
Как сообщал «Рамблер», ранее Киркоров шокировал зрителей «Евровидения». Он вышел вместе со своей подопечной на красную дорожку перед вторым полуфиналом. Пока Гордиенко беседовала с ведущей, Киркоров начал снимать происходящее на телефон, а затем махать в камеру. Вместе с тем он то снимал, то надевал маску, как будто сильно нервничал. Позже поп-король назвал свою подопечную бриллиантом, но отметил, что с ним довольно тяжело работать. После этого Киркоров достал пакет с конфетами и стал жадно их есть, чуть позже к нему присоединилась Гордиенко.
Шоу-бизнес,Наталья Гордиенко,Филипп Киркоров,ЕС,Молдова, Республика,
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