Музыкальный критик перечислил фаворитов "Евровидения"

Исходя из итогов первого полуфинала, прошедшего 18 мая, одним из главных кандидатов он назвал мальтийскую певицу Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse.

Лучшим певцом ему показался не прошедший в финал исполнитель из Северной Македонии Василь Гарванлиев. А россиянка Манижа Сангин (Manizha) с песней Russian Woman, по его мнению, смогла попасть в финал отчасти благодаря своему провокационному номеру. Финал "Евровидения" состоится 22 мая в Роттердаме.