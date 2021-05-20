Музыкальный критик перечислил фаворитов "Евровидения"

Музыкальный критик Сергей Соседов
в интервью "Известиям" назвал главных претендентов на победу в международном песенном конкурсе "Евровидение".
Исходя из итогов первого полуфинала, прошедшего 18 мая, одним из главных кандидатов он назвал мальтийскую певицу Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse.
"Великолепная энергичная песня и шикарный номер, яркое шоу — в традициях победителей последних лет. Она одна из претендентов на тройку призеров, имеет все шансы победить", — считает критик.
Также критику понравилось выступление литовской пок-рок-группы The Roop c песней Discoteque и номер израильтянки Эден Алене с песней Set Me Free.
"У нее один из лучших номеров на конкурсе в этом году. И песня роскошная, и певица великолепная. В конце песни она влезла в начало четвертой октавы, это было очень здорово", — прокомментировал он выступление Алене.
Лучшим певцом ему показался не прошедший в финал исполнитель из Северной Македонии Василь Гарванлиев. А россиянка Манижа Сангин (Manizha) с песней Russian Woman, по его мнению, смогла попасть в финал отчасти благодаря своему провокационному номеру. Финал "Евровидения" состоится 22 мая в Роттердаме.
Ранее сообщалось, что победитель "Евровидения" 2019 года голландец Дункан Лоуренс заболел коронавирусом.