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На могиле Балабанова установят монумент

Алиса Селезнёва
38 минут назад
На могиле режиссера Алексея Балабанова, снявшего такие культовые фильмы как «Брат» и «Брат-2», к середине лета будет установлен монумент. Об этом изданию «Петербургский дневник» рассказала его вдова Надежда Васильева.
На могиле Балабанова установят монумент
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», Алексей Балабанов скончался 18 мая 2013 года. Помимо «Брата» и «Брата-2», он снял фильмы «Про уродов и людей» и «Груз 200».
Спустя восемь лет после смерти режиссера, его вдова заявила, что на могиле Балабанова на Смоленском кладбище все же появится памятник.
«Мы оба с Алексеем люди простые. Ему, как и мне, хотелось, чтобы на могиле стоял простой деревянный крест и все. Но спешу успокоить поклонников творчества, которые просили установить монумент, мы поставим его в середине июля. Я стала автором, потому что никакие проекты мне не нравились», - рассказала Надежда Васильева.
По словам вдовы, монумент будет максимально простым, работа над ним сейчас ведется в Санкт-Петербурге. Однако, если ей не понравится то, что получится, памятник будет переделан.
При этом Васильева подчеркнула, что до сих пор не привыкла к тому, что ее муж умер, и отказывается принимать участия в памятных мероприятиях.
Шоу-бизнес,Надежда Васильева,Алексей Балабанов,
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