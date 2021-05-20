Названы пять худших выступлений россиян на «Евровидении»

Россия принимает участие «Евровидении» с 1994 года и за это время россияне не раз показывали не очень хорошие результаты. Издание «Слово и дело» составило ТОП-5 худших выступлений представителей России на конкурсе.

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Одно из мест в своей пятерке издание отдало Алле Пугачевой , которая пела на «Евровидении» в 1997 году и заняла 15 место.

Причиной провала певицы на конкурсе журналисты назвали выбор песни. «Примадонна» Пугачевы была совершенно непонятна европейскому зрителю и не вписывалась в формат конкурса.

Откровенно слабым названо и выступление Алсу на «Евровидении-2000», несмотря на то, что артистка заняла второе место. В подборку худших выступлений Алсу попала из-за того, что тональность песни «Solo» «ей не совсем подходит, а в начале певица слегка сфальшивила», и в принципе держалась на сцене «очень неуверенно».

В статье отмечается, что очень не уверена на сцене была и выпускница «Фабрики звезд-2» Юлия Савичева , представлявшая Россию на «Евровидении» в 2004 году и занявшая 11 место.

«Танцоры, которые поддерживали 17-летнюю девушку, были полностью раскрашены краской, из-за чего возник риск соскользнуть с их плеч и распластаться на сцене. Голос Савичевой постоянно срывался от сложных движений, а глаза не скрывали страха», - отмечает издание.

В свою очередь победительница первого сезона проекта «Голос» Дина Гарипова, выступив на «Евровидении» в 2013 году и получив пятое место, совершенно не запомнилась зрителям. Просто хорошо спеть недостаточно, нужно зацепить своей песней, а этого не произошло, подчеркивается в статье.

Неоднозначным издание назвало и выступление Юлии Самойловой в 2018 году. Певица даже не прошла в финал, единственная из исполнителей за всю историю участия России в конкурсе. Причинами провала в статье называются: слабый номер и то, что певицу «было практически не слышно из-за бэк-вокалистов».