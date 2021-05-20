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Дана Борисова заявила, что уже три года не занималась сексом

News.ru
1 час назад
Телеведущая Дана Борисова заявила, что уже три года не вступала в интимные отношения с мужчинами. Такое признание она сделала после того, как её дочь Полина порезала сама себя в школьном туалете, пишет «Экспресс газета».
Без секса: Дана Борисова сделала откровенное признание
Фото: ТАССТАСС
Во время допроса в полиции девочка рассказала о нездоровой обстановке в семье — якобы в гости к родительнице часто приходят разные мужчины и такие посиделки длятся допоздна. Комментируя эти сообщения, Борисова подчеркнула, что мужчины отсутствуют в её жизни.
Мужчины и посиделки. А ничего так, что у меня ни разу не было секса с марта 2018 года? — возмутилась телеведущая.
Ранее сообщалось, что ситуацией с дочерью Даны Борисовой заинтересовались в полиции. Силовики опросили девочку. В присутствии Борисовой она опровергла попытку суицида, но оставшись наедине с правоохранителями, призналась, что дома ей некомфортно.
Дочь бывшей телеведущей «Армейского магазина» страдает от болезни, которая называется селфхарм — склонность к самоповреждению. Последние полтора месяца Полина наблюдалась у психологов и психиатров.
Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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