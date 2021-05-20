Без секса: Дана Борисова сделала откровенное признание

Во время допроса в полиции девочка рассказала о нездоровой обстановке в семье — якобы в гости к родительнице часто приходят разные мужчины и такие посиделки длятся допоздна. Комментируя эти сообщения, Борисова подчеркнула, что мужчины отсутствуют в её жизни.