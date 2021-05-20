В двух клипах Моргенштерна нашли пропаганду наркотиков

Экспертиза, проведенная в рамках административного дела, возбужденного в отношении рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по Москве , подтвердила наличие в двух клипах исполнителя пропаганды наркотических средств. Об этом ТАСС сообщила директор Лиги безопасного интернета, член ОП РФ Екатерина Мизулина.

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"Опытные специалисты Московского исследовательского центра подтвердили в своем экспертном заключении наши опасения насчет наличия пропаганды наркотиков в так называемом "творчестве" исполнителя Моргенштерна", - сказала собеседница агентства.

Комплексную психолого-лингвистическую экспертизу в рамках дела проводило ГБУ "Московский исследовательский центр".

В заключении эксперты отмечают, в частности, что "коммуникативная цель артиста - демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются "наркотики", "богатство", в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению". При этом социально-психологическая направленность видеороликов - формирование у адресата позитивного эмоционально-смыслового отношения к наркотикам и их употреблению за счет создания привлекательных образов героев, употребляющих наркотики".

"Родительские организации считают, что исполнитель последовательно пропагандирует наркотики и этого может быть небезопасно для психики и здоровья детей. Пропаганда наркотиков ведется не только через песни и видеоклипы, но и в том контенте, который исполнитель создает для своих страниц в соцсетях. Поэтому ранее мы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку", - пояснила Мизулина.

О деле

Ранее источник ТАСС сообщил, что управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление о проверке клипов певца "Розовое вино - 2" и Family.