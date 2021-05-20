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Предлагавшая запретить Маниже петь под флагом России Драпеко пожелала ей удачи

Газета.Ru
1 час назад
Предлагавшая запретить певице Маниже Сангин (Manizha) выступать на международном песенном конкурсе «Евровидение» под флагом России депутат Елена Драпеко пожелала певице удачи в финале соревнования.
Выступавшая против Манижи депутат пожелала ей удачи
Фото: ТАССТАСС
В беседе с изданием «Подъем» Драпеко сказала, что любая победа спортсмена или артиста из России будет приятна.
«Просто победа на «Евровидении» любого нашего артиста (я не имею в виду конкретно Манижу) — это не победа на Олимпийских играх. Конечно, будем радоваться, если выиграет», — призналась она.
Драпеко повторила, что ей не нравится песня Манижи Russian Woman.
«Мне не нравилась песня и не нравилось исполнение. Просто мне казалось, что у нас есть певцы более интересные, более яркие», — заключила она.
Прошедшая в финал «Евровидения» Манижа выступит на конкурсе 22 мая.
Ранее певица Лолита Милявская заявила, что не сомневается в успехе Манижи на «Евровидении».
Шоу-бизнес,Елена Драпеко,Лолита Милявская,Россия,
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