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Туктамышева показала платье с глубоким вырезом

News.ruиещё 3
20 мая 2021
Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию-2021 Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками откровенной фотографией. Спортсменка опубликовала в сторис Instagram снимок, на котором она одета в платье с глубоким декольте.
Туктамышева показала платье с глубоким вырезом
Фото: InstagramInstagram
У кого съёмка в два часа ночи? Правильно, у меня! — подписала она фотокарточку.
24-летняя Туктамышева, работающая в группе Алексея Мишина, является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Спустя шесть лет она сумела отобраться на мировое первенство и завоевать серебряную медаль. Фигуристка чисто откатала обе программы и исполнила коронный тройной аксель.
Ранее она поделилась мнением относительно измен. Она сообщила, что смогла бы простить измену, однако всё зависит от ситуации. По её мнению, женщины сами могут провоцировать партнёров на подобный шаг.
Шоу-бизнес,Ситуация в мире,Елизавета Туктамышева,Алексей Мишин,
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