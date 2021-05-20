Туктамышева показала платье с глубоким вырезом

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию-2021 Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками откровенной фотографией. Спортсменка опубликовала в сторис Instagram снимок, на котором она одета в платье с глубоким декольте.
У кого съёмка в два часа ночи? Правильно, у меня! — подписала она фотокарточку.
24-летняя Туктамышева, работающая в группе Алексея Мишина, является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Спустя шесть лет она сумела отобраться на мировое первенство и завоевать серебряную медаль. Фигуристка чисто откатала обе программы и исполнила коронный тройной аксель.