Вторая десятка финалистов определится на "Евровидении"

Представители 17 стран в четверг примут участие во втором полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение" в Роттердаме
на арене Ahoy. Только 10 из них смогут пройти в финал, согласно правилам смотра.
Как сообщили организаторы, за выход в финал поборются музыканты из Сан-Марино
, Эстонии
, Чехии
, Греции
, Австрии
, Польши
, Молдавии
, Исландии
, Сербии
, Грузии
, Албании
, Португалии
, Болгарии
, Финляндии
, Латвии
, Швейцарии
и Дании
.
Накануне стало известно, что исландская группа Da i og Gagnamagni приняла решение не выступать вживую на "Евровидении" из-за того, что один из членов коллектива сдал положительный тест на коронавирус. При этом их песня останется в конкурсе: в ходе полуфинала покажут запись репетиции 13 мая.
Оценкой выступлений будет сумма баллов, выставленных жюри во время репетиции накануне, и голосования телезрителей прямого эфира из стран - участниц этого полуфинала. Российские зрители не смогут повлиять на исход состязания.
Ранее в первом полуфинале определилась первая десятка финалистов. В их числе - представительница России Манижа с песней Russian Woman. Автоматически финалистами становятся представители государств "Большой пятерки" "Евровидения" (основавших конкурс стран) - Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, - а также исполнитель из страны, победившей в прошлом конкурсе (Нидерланды).
65-й конкурс "Евровидение" проходит в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up). Состязание в России транслирует Первый канал.