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Вторая десятка финалистов определится на конкурсе "Евровидение"

ТАСС
18 минут назад
Представители 17 стран в четверг примут участие во втором полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение" в Роттердаме на арене Ahoy. Только 10 из них смогут пройти в финал, согласно правилам смотра.
Вторая десятка финалистов определится на "Евровидении"
Фото: ТАССТАСС
Накануне стало известно, что исландская группа Da i og Gagnamagni приняла решение не выступать вживую на "Евровидении" из-за того, что один из членов коллектива сдал положительный тест на коронавирус. При этом их песня останется в конкурсе: в ходе полуфинала покажут запись репетиции 13 мая.
Оценкой выступлений будет сумма баллов, выставленных жюри во время репетиции накануне, и голосования телезрителей прямого эфира из стран - участниц этого полуфинала. Российские зрители не смогут повлиять на исход состязания.
Ранее в первом полуфинале определилась первая десятка финалистов. В их числе - представительница России Манижа с песней Russian Woman. Автоматически финалистами становятся представители государств "Большой пятерки" "Евровидения" (основавших конкурс стран) - Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, - а также исполнитель из страны, победившей в прошлом конкурсе (Нидерланды).
65-й конкурс "Евровидение" проходит в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up). Состязание в России транслирует Первый канал.
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