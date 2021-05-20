Во сколько России обойдется победа на Евровидении?

Если российская участница Манижа выиграет, то по правилам Евровидения в следующем году конкурс пройдет в России . Во сколько обходится проведение такого мероприятия, разбиралось издание «Слово и дело».

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«Рамблер» писал, что 65-й по счету конкурс «Евровидение» проходит в этом году в Роттердаме. Россию представляет певица таджикского происхождения Манижа Сангин с песней Russian Woman («Русская женщина»).

Зарубежные букмекеры предсказали россиянке выход в финал. А в случае, если Манижа выиграет, конкурс она привезет в Россию.

Ранее певец Дима Билан стал единственным представителем России, которому удалось завоевать победу на Евровидении. И в 2009 году конкурс прошел в Москве. На организацию мероприятия тогда было потрачено 44 млн долларов, треть из которых (около 13,3 млн долларов) выделил Первый канал.

Эти деньги пошли на закупку 24-камерной ПТС — передвижной телестудии, аренду проекционных экранов по всей Европе, рекламу, оплату гостиниц, транспорта и экскурсий для участников.

При этом дороже всего обошлось проведение Евровидения в Копенгагене в 2014 году. На организацию конкурса тогда было потрачено 60 млн долларов.

Евровидение – имиджевый проект, который добавляет принимающей конкурс стране престижа на мировой арене, уверен экономист Юрий Твердохлеб.