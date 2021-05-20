Кудрявцева рассказала о самых тяжелых моментах на ТВ

Телеведущей Лере Кудрявцевой тяжелее всего говорить о смерти с гостями своих шоу. Об этом она рассказала «Федеральной службе новостей».

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Сегодня, как сообщал «Рамблер», Кудрявцевой исполнилось 50 лет. По этому случаю она дала интервью ФАН.

В ходе него телеведущая рассказала, что стать звездой на российском телевидении — это труд 24 часа семь дней в неделю, однако очень сложно ей было лишь в начале, а потом карьера пошла как по накатанной. Также она высказала мнение, что очень многое в данном вопросе зависит от коллег.

Кудрявцева затруднилась ответить на вопрос о том, было бы шоу «Секрет на миллион» таким же популярным, если бы его вела не она. Журналистка переадресовала его зрителям, отметив при этом, что незаменимых людей нет.