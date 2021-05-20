Кудрявцева рассказала о самых тяжелых моментах на ТВ

Телеведущей Лере Кудрявцевой
тяжелее всего говорить о смерти с гостями своих шоу. Об этом она рассказала
«Федеральной службе новостей».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Кудрявцевой исполнилось 50 лет. По этому случаю она дала интервью ФАН.
В ходе него телеведущая рассказала, что стать звездой на российском телевидении — это труд 24 часа семь дней в неделю, однако очень сложно ей было лишь в начале, а потом карьера пошла как по накатанной. Также она высказала мнение, что очень многое в данном вопросе зависит от коллег.
Кудрявцева затруднилась ответить на вопрос о том, было бы шоу «Секрет на миллион» таким же популярным, если бы его вела не она. Журналистка переадресовала его зрителям, отметив при этом, что незаменимых людей нет.
«После каждой программы мне надо отдыхать дня два-три. Я — эмпат, к сожалению, слишком близко все принимаю к сердцу. Возможно, именно сопереживание герою, понимание его боли или радости и дает передаче высокие рейтинги. Но реально тяжело приходится. Тяжелее всего говорить о смерти, когда, не дай бог, ты хоронишь детей, родителей, близких», — добавила она.