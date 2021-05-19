Внучка Кобзона покорила публику модельной внешностью

Ранее девушка жила в Испании. Внучка Кобзона не стремится к популярности и редко публикует снимки в социальных сетях. Однако 17 мая, после того, как она выложила новый снимок в Instagram, многие подписчики восхитились ее внешностью и стали пророчить ей модельную карьеру.
Ранее «Рамблер» писал, что российская фигуристка Александра Трусова выложила в сеть кадры отдыха на яхте и снимки вызвали восторг у подписчиков. Где именно отдыхает Трусова точно не известно, но судя по фото, это предположительно Дубай.
Крупнейший город ОАЭ в последнее время пользуется большой популярностью среди российских спортсменов.