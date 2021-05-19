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Внучка Кобзона покорила публику модельной внешностью

Елена Прошина
1 час назад
Внучка советского эстрадного певца Иосифа Кобзона Арнелла-Мари вернулась в Россию и покорила публику своей эффектной внешностью. Об этом пишет портал Ytro.ru
Внучка Кобзона покорила публику модельной внешностью
Фото: InstagramInstagram
Ранее девушка жила в Испании. Внучка Кобзона не стремится к популярности и редко публикует снимки в социальных сетях. Однако 17 мая, после того, как она выложила новый снимок в Instagram, многие подписчики восхитились ее внешностью и стали пророчить ей модельную карьеру.
«Шикарная», «Красотка», «Ангел», «Превосходная», – прокомментировали подписчики.
Ранее «Рамблер» писал, что российская фигуристка Александра Трусова выложила в сеть кадры отдыха на яхте и снимки вызвали восторг у подписчиков. Где именно отдыхает Трусова точно не известно, но судя по фото, это предположительно Дубай.
Крупнейший город ОАЭ в последнее время пользуется большой популярностью среди российских спортсменов.
Шоу-бизнес,Александра Трусова,Иосиф Кобзон,Россия,
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