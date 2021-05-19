Внучка Кобзона покорила публику модельной внешностью

Ранее девушка жила в Испании. Внучка Кобзона не стремится к популярности и редко публикует снимки в социальных сетях. Однако 17 мая, после того, как она выложила новый снимок в Instagram, многие подписчики восхитились ее внешностью и стали пророчить ей модельную карьеру.