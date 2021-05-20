«Предлагали тройничок»: продюсер Кобзона с женой домогались Натальи Штурм

Известный в своё время продюсер, имя которого не раскрывается, вёл несколько проектов Кобзона. Мужчина похвалил Штурм, назвав ее талантливой певицей с большим будущим. Продюсер пригласил юную девушку к себе в гости. Как вспоминает Штурм, якобы чтобы познакомить с женой. В гостях они втроём разместились на кровати и начали смотреть кино.