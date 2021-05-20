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«Предлагали тройничок»: продюсер Кобзона с женой домогались Натальи Штурм

Елена Прошина
1 час назад
Певица Наталья Штурм рассказала, как один из продюсеров Иосифа Кобзона склонял девушку к сексу с ним и его женой. Об этом пишет StarHit.
«Предлагали тройничок»: продюсер Кобзона с женой домогались Натальи Штурм
Фото: InstagramInstagram
Известный в своё время продюсер, имя которого не раскрывается, вёл несколько проектов Кобзона. Мужчина похвалил Штурм, назвав ее талантливой певицей с большим будущим. Продюсер пригласил юную девушку к себе в гости. Как вспоминает Штурм, якобы чтобы познакомить с женой. В гостях они втроём разместились на кровати и начали смотреть кино.
«Мы были одеты, лежали поверх покрывала. И вдруг супруга продюсера ненавязчиво стала ласкать меня. Насилия не было, просто мне предлагали «тройничок», а я не понимала. Позвала его на кухню и спросила в лоб, мол, что это. Тот ответил: «Твое будущее. Ты же хочешь стать звездой?», - вспоминает 54-летняя певица.
Штурм попыталась угрожать продюсеру, но на него это не произвело впечатления. Девушка пообещала нажаловаться Кобзону. Впоследствии продюсер обманул знаменитого советского исполнителя и скрылся за границей.
Ранее «Рамблер» писал, что Елена Проклова обвинила ныне покойного Олега Табакова в сексуальном домогательстве. После этого среди звёзд шоу-бизнеса пошла волна признаний в приставаниях со стороны старших и более влиятельных коллег.
Шоу-бизнес,Наталья Штурм,Елена Проклова,Иосиф Кобзон,Олег Табаков,StarHit,
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