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«Я всегда ожидала от него подлости»: Любовь Успенская негативно высказалась о муже

Teleprogramma.proиещё 1
14 часов назад
Певица Любовь Успенская заявила, что ее муж бизнесмен Александр Плаксин, который хочет через суд забрать у нее часть имущества, всегда был способен на самые низкие поступки. Любовь Успенская.
«Я всегда ожидала от него подлости»: Успенская о муже
Фото: ТАССТАСС
«Я всегда ожидала от него подлости. Но такое, что он сделал сейчас, в голове не укладывается. Учитывая, что у нас карантин, стало меньше концертов. Учитывая, что на мне лечение моей дочки».
Любовь Успенская Как отметила Успенская, Плаксин использовал ситуацию с их наследницей, с которой она долгое время не общалась, чтобы ее уничтожить. Бизнесмен, как думает певица, хотел, чтобы она смертельно заболела. Тогда и в суд бы не пришлось подавать. Он бы стал наследником всего имущества. По словам Успенской, за последнее время у нее случилось два перелома. Кроме того, она теряла сознание. Плаксин, как сказала исполнительница, прикрывался их общей дочерью пока девушка жила в Америке, сообщает «Собеседник».
Напомним, что Александр Плаксин хотел получить через суд часть загородного дома своей жены. При этом свою квартиру, которая была нажита в браке с Успенской, он делить не хотел. Суд встал на сторону Успенской в этом щекотливом вопросе.
Шоу-бизнес,Александр Плаксин,Любовь Успенская,ИД "Собеседник",
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