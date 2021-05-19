«Я всегда ожидала от него подлости»: Успенская о муже

Любовь Успенская Как отметила Успенская, Плаксин использовал ситуацию с их наследницей, с которой она долгое время не общалась, чтобы ее уничтожить. Бизнесмен, как думает певица, хотел, чтобы она смертельно заболела. Тогда и в суд бы не пришлось подавать. Он бы стал наследником всего имущества. По словам Успенской, за последнее время у нее случилось два перелома. Кроме того, она теряла сознание. Плаксин, как сказала исполнительница, прикрывался их общей дочерью пока девушка жила в Америке, сообщает «Собеседник».