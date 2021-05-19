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Признание Васильевой раскололо фанатов на два лагеря

Вероника Полынина
42 минуты назад
Интернет-пользователи поддержали актрису Татьяну Васильеву, которая призналась, что спала с режиссерами ради ролей.
Признание Васильевой раскололо фанатов на два лагеря
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев похвалил Татьяну Васильеву за смелось и отказ считать себя жертвой.
«Фальшивые слезки Елены Прокловой на камеру передачи «Секрет на миллион» из-за перенесённые в юности домогательств со стороны известного режиссёра, не вызвали у Васильевой никакого сочувствия», - отметил Солнцев.
Подписчики Солнцева устроили дискуссию в комментариях. Часть пользователей поддержали Васильеву, другие же напомнили, что в случае с Прокловой имели места домогательства к несовершеннолетней девочке, которые травмировали ее на всю жизнь.
«То, что мы делаем во взрослой жизни никого не касается конечно, но вот домогательства к по сути ребёнку... извините, не надо сравнивать», - напомнила подписчица с ником larynimi.
Кроме того, пользователи напомнили, что достижение карьерных высот через постель существует «не только в мире искусства».
«На любой работе есть такой вид карьерной лестницы!» - написала ivanna.875.
В апреле, как сообщал «Рамблер», актриса Елена Проклова рассказала, что, когда ей было 15 лет, известный актер домогался до нее и развращал на протяжении двух лет. После этого многие другие знаменитости стали рассказывать об аналогичных ситуациях в своей жизни.
Шоу-бизнес,Елена Проклова,Рустам Солнцев,Татьяна Васильева,
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