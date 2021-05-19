Признание Васильевой раскололо фанатов на два лагеря

Подписчики Солнцева устроили дискуссию в комментариях. Часть пользователей поддержали Васильеву, другие же напомнили, что в случае с Прокловой имели места домогательства к несовершеннолетней девочке, которые травмировали ее на всю жизнь.

Кроме того, пользователи напомнили, что достижение карьерных высот через постель существует «не только в мире искусства».

В апреле, как сообщал «Рамблер», актриса Елена Проклова рассказала, что, когда ей было 15 лет, известный актер домогался до нее и развращал на протяжении двух лет. После этого многие другие знаменитости стали рассказывать об аналогичных ситуациях в своей жизни.