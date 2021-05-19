Дочь Немцова развелась через год после свадьбы

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Дина отметила, что причина развода была «достаточно весомая, чтобы выйти из 4 лет отношений и брака без сомнений». По словам Немцовой, с бывшим мужем они сохраняют нейтральные отношения.

«В детстве я представляла развод как трагедию. В фильмах видела уставших печальных женщин в серых кофтах и злых мужчин в запое. В реальности все оказалось лучше», - написала она.

По словам Дины, после развода она не впадала в меланхолию, а «шла на занятия в университет и не пропускала тренировки. Планировала новое, работала, проводила время с семьей и друзьями».

Девушка отметила, что в браке старалась все делать правильно и верила в одну любовь на всю жизнь, но это не спасло ее от боли и разочарования.

«Я больше не буду стараться быть хорошей для всех. Я буду счастливой», - пообещала Дина Немцова.