Во сколько России обойдется победа на Евровидении?

Если российская участница Манижа выиграет, то по правилам Евровидения в следующем году конкурс пройдет в России
. Во сколько обходится проведение такого мероприятия, разбиралось
издание «Слово и дело».
«Рамблер» писал, что 65-й по счету конкурс «Евровидение» проходит в этом году в Роттердаме. Россию представляет певица таджикского происхождения Манижа Сангин с песней Russian Woman («Русская женщина»).
Зарубежные букмекеры предсказали россиянке выход в финал. А в случае, если Манижа выиграет, конкурс она привезет в Россию.
Ранее певец Дима Билан
стал единственным представителем России, которому удалось завоевать победу на Евровидении. И в 2009 году конкурс прошел в Москве. На организацию мероприятия тогда было потрачено 44 млн долларов, треть из которых (около 13,3 млн долларов) выделил Первый канал.
Эти деньги пошли на закупку 24-камерной ПТС — передвижной телестудии, аренду проекционных экранов по всей Европе, рекламу, оплату гостиниц, транспорта и экскурсий для участников.
При этом дороже всего обошлось проведение Евровидения в Копенгагене в 2014 году. На организацию конкурса тогда было потрачено 60 млн долларов.
Евровидение – имиджевый проект, который добавляет принимающей конкурс стране престижа на мировой арене, уверен экономист Юрий Твердохлеб.
«Если страна проводит конкурс, как это было после победы Билана, то это лишь плюс для нее в глазах мировой общественности. Наверное, деньги, которые на это тратятся — вполне оправданы», - считает он.