Максакова отказалась выходить замуж за Садальского

Во вторник, 18 мая, в СМИ появилась информация от актера Станислава Садальского, что он и певица Людмила Максакова в скором времени станут мужем и женой. Новость шокировала всех, в ном числе «невесту», пишут 19 мая «Дни.ру».

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Садальский рассказал общественности, что его давняя подруга, певица Людмила Максакова «сделала ему предложение». С этим известием артист даже успел обратиться к дочери «будущей жены» оперной диве Марии Максаковой , спросив ее, придет ли она на свадьбу.

К слову, мать и дочь уже долгое время не поддерживают общение и живут в разных странах, поэтому Мария приняла заявление Садальского всерьез, ответив, что пока не может обещать, посетит ли бракосочетание, пока не «присмотрится к их отношениям».

Интригу Садальского разрушили журналисты, которые решили узнать о предстоящей свадьбе у самой виновницы торжества Людмилы Максаковой. Артистка заявила, что что ей тяжело, а у названного жениха «с головой не в порядке» и ему давно пора в соответствующую клинику.

Певица Людмила Максакова дважды была замужем, сначала за художником Феликсом-Львом Збарским, в этом союзе родился сын Максим. Позже артистка заключила брак с Петером Андреасом Игенбергсом, с ним у исполнительницы родилась дочь Мария.