Дочерью Даны Борисовой заинтересовались в полиции

Она добавила, что 13-летняя Полина рассказала ей о панических атаках, во время которых перестаёт себя контролировать. Сейчас девочка направлена в государственную клинику для подростков на лечение. По словам Борисовой, ребёнку назначили курс антидепрессантов, принимаемых перед сном. Знаменитость отметила, что Полине стало лучше, однако накануне она опять закрылась в ванной — «вроде опять царапала себя».

Ранее Борисова в разговоре с NEWS.ru призналась, что стала жертвой сексуального насилия много лет назад. Она добавила, что во время работы на одной из радиостанций такое «частенько происходило», но «решить вопрос» пытались без скандалов, так как «всё же зависишь от человека, от зарплаты и карьерных моментов».