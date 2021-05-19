Внучка Елизаветы II станет мамой

Внучка Елизаветы II
, 32-летняя принцесса Великобритании
Беатрис Йоркская, и ее муж, бизнесмен Эдорадо Мапелли-Моцци, ждут первенца. Об этом сообщается на странице королевской семьи в Twitter.
Фото: @theroyalfamily/instagram.com@theroyalfamily/instagram.com
Пара ожидает рождения ребенка осенью.
"Королева уже в курсе этой новости, и обе семьи в восторге от нее", — сказано в заявлении.
Ребенок Беатрис и Эдорадо станет 11-м в очереди на престол. В июле 2020 года стало известно, что принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского девелопера Эдоардо Мапелли Моцци. В общей сложности на бракосочетании было 20 гостей.
Изначально свадьба планировалась в мае, на нее были приглашены 150 человек, однако из-за пандемии коронавируса торжество было перенесено на более поздний срок. Ранее сестра принцессы Беатрис принцесса Евгения родила первенца.