Внучка Елизаветы II станет мамой

Ребенок Беатрис и Эдорадо станет 11-м в очереди на престол. В июле 2020 года стало известно, что принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского девелопера Эдоардо Мапелли Моцци. В общей сложности на бракосочетании было 20 гостей.