Ванга предрекала смерть мировых знаменитостей

Среди множества предсказаний известной болгарской пророчицы Ванги есть и указывающие на смерть знаменитых людей, которые, к сожалению, сбылись.

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Так, Ванга предсказала гибель 35-го американского президента Джона Кеннеди еще за четыре месяца до инцидента с выстрелом. Несмотря на то, что охрана главы государства была усилена, избежать трагической гибели 22 ноября 1963 года в Далласе ему так и не удалось.

Ванга предвидела смерть принцессы Дианы еще во время трансляции их с принцем Чарльзом церемонии бракосочетания.

— Эта свадьба убьет девочку, — заявила пророчица.

И этому предсказанию суждено было сбыться. Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы.

Ясновидящая предсказала смерть премьер-министра Индии Индиры Ганди еще за 15 лет до покушения на нее.

— Платье. Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне желто-оранжевое платье, — сообщила она.

31 октября 1984 года, в день убийства дочери Махатмы Ганди, на ней было сари шафранового цвета. Она погибла от рук собственных телохранителей по дороге на встречу с английским писателем и актером Петром Устиновым в Нью-Дели.

Болгарский психиатр Никола Шипковенски, снявший документальную картину «Феномен», высказал пожелание изучить мозг предсказательницы после ее смерти. В ответ на это Ванга заявила, что он не сможет этого сделать, так как умрет раньше нее. Так и произошло. Он умер за 20 лет до смерти Ванги — 8 апреля 1976-го.