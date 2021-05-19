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«Что вы мою доченьку задвигаете?»: Духова в эфире шоу «Секрет на миллион» вспомнила слова Пугачевой

Teleprogramma.proиещё 1
1 час назад
Хореограф и бессменный руководитель легендарного балета «Тодес» Алла Духова в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ, которая выйдет в самое ближайшее время, вспомнила, как у нее однажды состоялся не самый приятный разговор с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Те слова яркой исполнительницы она запомнила на всю жизнь. Алла Пугачева с дочкой. Фото: Globallookpress.com Дело в том, что дочь звезды будущая певица и актриса Кристина Орбакайте когда-то танцевала под началом Духовой. Причем Пугачева не всегда была довольна работой хореографа с ее наследницей.
"Что это вы мою доченьку задвигаете?": Алла Духова рассказала об отношениях с Пугачевой
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
«Однажды она пришла и сказала: «Что это вы мою доченьку задвигаете?»
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Отметим, что сегодня у Духовой прекрасные отношения, как с Пугачевой, так и с Орбакайте. К примеру, с последней они порой могли веселиться всю ночь на какой-нибудь вечеринке, где попадали в различные забавные ситуации. Смотрите также:
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