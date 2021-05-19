"Что это вы мою доченьку задвигаете?": Алла Духова рассказала об отношениях с Пугачевой

Хореограф и бессменный руководитель легендарного балета «Тодес» Алла Духова
в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ, которая выйдет в самое ближайшее время, вспомнила, как у нее однажды состоялся не самый приятный разговор с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой
. Те слова яркой исполнительницы она запомнила на всю жизнь. Алла Пугачева с дочкой. Фото: Globallookpress.com Дело в том, что дочь звезды будущая певица и актриса Кристина Орбакайте
когда-то танцевала под началом Духовой. Причем Пугачева не всегда была довольна работой хореографа с ее наследницей.