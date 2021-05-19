"Что это вы мою доченьку задвигаете?": Алла Духова рассказала об отношениях с Пугачевой

«Однажды она пришла и сказала: «Что это вы мою доченьку задвигаете?»

Отметим, что сегодня у Духовой прекрасные отношения, как с Пугачевой, так и с Орбакайте. К примеру, с последней они порой могли веселиться всю ночь на какой-нибудь вечеринке, где попадали в различные забавные ситуации. Смотрите также: