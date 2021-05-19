Манижа прокомментировала выход в финал Евровидения

Манижа, представляющая Россию
на «Евровидении – 2021», прошла в финал конкурса. Певица рассказала, что стало для нее самым обидным и о своих планах на финал.
Фото: fedpress.rufedpress.ru
«Есть только один план – быть собой. И сегодня я была собой. В финале я буду немного более сумасшедшей, чем сейчас, но я буду собой. Это то, что делает тебя успешным. Не важно, какое место ты займешь. Просто будь собой», - сказала певица во время пресс-конференции.
Манижа рассказала, что во время подготовки к конкурсу ее больше всего обижало не количество хейтерских высказываний, а сомнение соотечественников в ее успехе, так как она решила исполнять песню на русском языке. Кроме того, она поделилась, что все это время ее преследовала ксенофобия.
«Я горда тем, что я русская женщина, которая поет на русском языке. Россия, я тебя очень сильно люблю», – заявила Манижа.
Кроме российской исполнительницы, в финале конкурса будут выступать представители Украины, Литвы, Азербайджана, Мальты, Кипра, Бельгии и Швеции. Также в финал прошли участники из Израиля и Норвегии. Остальные финалисты будут названы во время второго полуфинала 20 мая. В прошлом году «Евровидение» не состоялось из-за всеобщего локдауна, пишет РИА Новости.
«Евровидение – 2021» проходит в Роттердаме. Манижа выступает на нем с песней Russian Woman. Ранее «ФедералПресс» писал, как Маниже удается справляться с хейтом в Сети.