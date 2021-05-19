Манижа прокомментировала выход в финал Евровидения

Манижа рассказала, что во время подготовки к конкурсу ее больше всего обижало не количество хейтерских высказываний, а сомнение соотечественников в ее успехе, так как она решила исполнять песню на русском языке. Кроме того, она поделилась, что все это время ее преследовала ксенофобия.