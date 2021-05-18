«Тату респект»: Моргенштерн проспорил миллион рублей

Рэпер Моргенштерн проиграл спор подписчику в Instagram
и перевел ему 1 млн рублей.
Моргенштерн опубликовал скриншот своей страницы в музыкальном стриминговом сервисе Spotify и похвастался, что за месяц у него было более 2,6 млн слушателей. Он предложил найти любого исполнителя в России, чья аудитория окажется больше.
Один из поклонников продемонстрировал Моргенштерну страницу группы «Тату» с 3,1 млн слушателей. Рэперу пришлось признать поражение и перевести подписчику миллион рублей.
«Тату респект», - отметил Моргенштерн.
Счастливый поклонники пообещал на эти деньги помочь родителям и купить фирменную одежду от Моргенштерна.
Как сообщал «Рамблер», ранее Моргенштерн сделал пожертвование фонду помощи детям-сиротам из Башкортостана «Наши дети» в рамках акции «День заботы». Он передал организации 666 666 рублей. В организации сообщили, что это было крупнейшее пожертвование от частного лица за всю историю существования акции.