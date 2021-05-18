«Тату респект»: Моргенштерн проспорил миллион рублей

Рэпер Моргенштерн проиграл спор подписчику в Instagram и перевел ему 1 млн рублей.

Фото: Instagram Instagram

Моргенштерн опубликовал скриншот своей страницы в музыкальном стриминговом сервисе Spotify и похвастался, что за месяц у него было более 2,6 млн слушателей. Он предложил найти любого исполнителя в России, чья аудитория окажется больше.

Один из поклонников продемонстрировал Моргенштерну страницу группы «Тату» с 3,1 млн слушателей. Рэперу пришлось признать поражение и перевести подписчику миллион рублей.

«Тату респект», - отметил Моргенштерн.

Счастливый поклонники пообещал на эти деньги помочь родителям и купить фирменную одежду от Моргенштерна.