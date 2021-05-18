Божена Рынска устроила истерику в суде

Захарова подала в суд на Рынску из-за ссоры в домовом чате, в ходе которой журналистка пожелала дочери Захаровой «сдохнуть от рака».

Божена кричит, что Захарова якобы оскорбила Малашенко, заявив, что у него была бы долгая жизнь, если бы он ее не встретил. При этом Божена находится на грани срыва, заваливается, чешет ноги и вырывается из объятий своего адвоката, угрожая разобраться с соседкой.