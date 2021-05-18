Светская журналистка Божена Рынска устроила истерику в суде, где проходят слушания по иску соседки Рынски Елены Захаровой
о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Захарова подала в суд на Рынску из-за ссоры в домовом чате, в ходе которой журналистка пожелала дочери Захаровой «сдохнуть от рака».
На записи Рынска кричит на соседку и требует не упоминать имени ее покойного мужа Игоря Малашенко
, потому что та якобы не была с ним знакома. Захарова возражает, что знала Малашенко, поскольку до знакомства с Рынской у него была «долгая жизнь».
Божена кричит, что Захарова якобы оскорбила Малашенко, заявив, что у него была бы долгая жизнь, если бы он ее не встретил. При этом Божена находится на грани срыва, заваливается, чешет ноги и вырывается из объятий своего адвоката, угрожая разобраться с соседкой.
Как писал «Рамблер», Рынску также ожидает судебное разбирательство с Никой Белоцерковской. Белоцерковская обвинила Божену в том, что она избивала покойного мужа, сооснователя телеканала НТВ Игоря Малашенко. Рынска, в свою очередь, пообещала Белоцерковской исполосовать лицо «розочкой».