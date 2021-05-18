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Божена Рынска устроила истерику в суде

Вероника Полынина
1 час назад
Светская журналистка Божена Рынска устроила истерику в суде, где проходят слушания по иску соседки Рынски Елены Захаровой о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Божена Рынска устроила истерику в суде
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Захарова подала в суд на Рынску из-за ссоры в домовом чате, в ходе которой журналистка пожелала дочери Захаровой «сдохнуть от рака».
Видеозапись устроенной Рынской истерики опубликовала фуд-блогер и издатель Ника Белоцерковская в своем телеграм-канале «Вестник мракобеса».
На записи Рынска кричит на соседку и требует не упоминать имени ее покойного мужа Игоря Малашенко, потому что та якобы не была с ним знакома. Захарова возражает, что знала Малашенко, поскольку до знакомства с Рынской у него была «долгая жизнь».
Божена кричит, что Захарова якобы оскорбила Малашенко, заявив, что у него была бы долгая жизнь, если бы он ее не встретил. При этом Божена находится на грани срыва, заваливается, чешет ноги и вырывается из объятий своего адвоката, угрожая разобраться с соседкой.
Как писал «Рамблер», Рынску также ожидает судебное разбирательство с Никой Белоцерковской. Белоцерковская обвинила Божену в том, что она избивала покойного мужа, сооснователя телеканала НТВ Игоря Малашенко. Рынска, в свою очередь, пообещала Белоцерковской исполосовать лицо «розочкой».
Шоу-бизнес,Игорь Малашенко,Ника Белоцерковская,Елена Захарова,НТВ,
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