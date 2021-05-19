Объявлены первые десять финалистов «Евровидения-2021»

Всего на сцену вышли 16 представителей стран-участниц конкурса. Из них в финал прошли лишь десять, это музыканты, выступившие от Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, Украины.