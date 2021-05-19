Харламов больше не может втянуть живот

Харламов часто публикует в соцсети юмористические фото и видео. Одно из таких он опубликовал на днях. В ролике Дуэйн «Скала» Джонсон исполняет песню под советский видеоряд «Фантазера», которого спал Ярослав Евдокимов.
Помимо этого, Харламов написал песню Джигану. В тексте идет речь о том, что природа не дала ему «коленки, как у зайца», «харизму карася» и «прятать яйца, как черепаха».
«Рамблер» ранее писал, что юморист поздравил в Инстаграм свою бывшую супругу актрису Кристину Асмус с днем рождения.
«Сегодня др у моих сестёр и бывшей жены! Ура! С 14 апреля всех!» - написал тогда Харламов.