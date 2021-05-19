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Лещенко рассказал о встрече с Легкоступовой перед ее смертью

Елена Прошина
40 минут назад
Певец Лев Лещенко виделся с коллегой Валентиной Легкоступовой за день до ее смерти. Об этом, как сообщает News.ru, он рассказал сам.
Лещенко рассказал о встрече с Легкоступовой перед ее смертью
Фото: ТАССТАСС
В августе, как сообщал «Рамблер», Легкоступова была доставлена в больницу после запоя и несколько дней спустя скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени.
Недавно Лещенко рассказал, что навестил ее в больнице за день того, как она умерла. Он спросил, встает ли она с постели. Та ответила, что иногда.
«Я говорю: "Но почему? Ходи, думай о хорошем. У тебя сейчас юбилей, давай придумаем программу какую-то, где ты по-новому раскроешься. Я готов поддержать!". Мы с ней поговорили, где-то час я провел у нее», — сообщил артист.
В апреле стало известно, что следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Легкоступовой по статьям об убийстве, доведении до самоубийства, причинении тяжкого вреда здоровью и причинении смерти по неосторожности.
Шоу-бизнес,Лев Лещенко,
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