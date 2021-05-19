Лещенко рассказал о встрече с Легкоступовой перед ее смертью

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В августе, как сообщал «Рамблер», Легкоступова была доставлена в больницу после запоя и несколько дней спустя скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени.

Недавно Лещенко рассказал, что навестил ее в больнице за день того, как она умерла. Он спросил, встает ли она с постели. Та ответила, что иногда.

«Я говорю: "Но почему? Ходи, думай о хорошем. У тебя сейчас юбилей, давай придумаем программу какую-то, где ты по-новому раскроешься. Я готов поддержать!". Мы с ней поговорили, где-то час я провел у нее», — сообщил артист.