Лорак заявила о любви к Меладзе после секс-скандала

Ранее Ани Лорак в интервью для телепередачи на канале «Россия 1» рассказала, что не захотела работать с продюсером Константином Меладзе из-за предлагаемых условий. «Я не хочу говорить об этих условиях. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы «на что ты готов пойти ради популярности, известности», — призналась артистка. Пользователи Сети решили, что Меладзе предлагал Лорак интимную близость в обмен на продвижение.