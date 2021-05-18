Лорак заявила о любви к Меладзе после секс-скандала

Певица Ани Лорак высказалась о последствиях интервью для передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», которое вызвало резонанс в Сети. Исполнительница опубликовала пост в своём Instagram-аккаунте.
Ранее Ани Лорак в интервью для телепередачи на канале «Россия 1» рассказала, что не захотела работать с продюсером Константином Меладзе из-за предлагаемых условий. «Я не хочу говорить об этих условиях. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы «на что ты готов пойти ради популярности, известности», — призналась артистка. Пользователи Сети решили, что Меладзе предлагал Лорак интимную близость в обмен на продвижение.