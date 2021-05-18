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Ани Лорак прокомментировала скандал с Константином Меладзе

ИА Regnumиещё 9
15 часов назад
Певица Ани Лорак высказалась о последствиях интервью для передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», которое вызвало резонанс в Сети. Исполнительница опубликовала пост в своём Instagram-аккаунте.
Лорак заявила о любви к Меладзе после секс-скандала
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью», — написала Лорак. « началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь — к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое», — попросила своих фанатов певица.
Ранее Ани Лорак в интервью для телепередачи на канале «Россия 1» рассказала, что не захотела работать с продюсером Константином Меладзе из-за предлагаемых условий. «Я не хочу говорить об этих условиях. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы «на что ты готов пойти ради популярности, известности», — призналась артистка. Пользователи Сети решили, что Меладзе предлагал Лорак интимную близость в обмен на продвижение.
Шоу-бизнес,Константин Меладзе,
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