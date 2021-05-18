Предлагался «тройничок»: Штурм вспомнила о домогательствах

Певица Наталья Штурм вслед за другими знаменитостями решила поделиться историей о домогательствах из прошлого.

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«Мне 24 года. Я побеждаю на конкурсе «Шоу-королева91» в Сочи. Организатор конкурса И.Д. Кобзон и его фирма ( ) Вернувшись в Москву с дорогими подарками, денежным призом, я заключила контракт по раскрутке», - рассказала исполнительница хита «Школьный роман».

Через некоторое время Штурм пригласил в гости влиятельный продюсер, отвечающий за финансовую сторону ее контракта. Он заявил, что его жена восхищается молодой певицей и мечтает с ней познакомиться.

«Этот продюсер был очень богатым. Акула, хищник по-крупному. Такие понятия как честь, порядочность, жалость, сострадание не в его стиле», - пояснила Наталья.

По словам Штурм, сначала они втроем пили чай на кухне, а затем продюсер ушел в спальню, за ним пошла жена, а она осталась в одиночестве сидеть на кухне.

Через несколько минут продюсер пригласил Наталью присоединиться к ним и посмотреть фильм «Красотка». Они втроем легли на кровать, и жена продюсера стала ласкать певицу.

«Мы были одеты, лежали поверх покрывала. Насилия не было. Просто мне предлагался «тройничок», а я не понимала этого», - пояснила Штурм.

Наталья позвала продюсера на кухню и попросила объяснений, на что он сказал: «Это твое будущее». Штурм пообещала пожаловаться Кобзону, но продюсер в ответ только посмеялся, заявив, что ее карьера зависит от того, будет ли он выделять деньги на раскрутку.