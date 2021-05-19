В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Была в полном неадеквате»: Божена Рынска пожалела об интервью с Собчак

News.ruиещё 6
2 часа назад
Российская журналистка Божена Рынска на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» заявила, что жалеет об интервью, которое дала Ксении Собчак после смерти мужа. По её словам, тогда она была в полном неадеквате.
Рынска сказала Собчак "много лишнего"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Собчак помогла журналистке организовать поминки Игоря Малашенко, за что она очень благодарна.
Эту благодарность хочу сохранить. Помощь в трудную минуту — это не просто так. Сейчас бы я этого интервью не давала. Жалею ли я? Да, жалею. Я была в полном неадеквате. Мне нельзя было тогда соглашаться, — посетовала Рынска.
Журналистка отметила, что не боится обидеть своим признанием Собчак, так как считает, что во время беседы с ней сболтнула лишнего.
Что ж обижаться-то на правду? Я жалею. Слишком много лишнего сказала. Не ожидала, что будут вещи в квартире рассматривать. Я до сих пор продаю имущество, — призналась она.
Ранее сообщалось, что Божена Рынска всё же добилась того, что её ребёнка, рождённого уже после смерти супруга, внесут в список его наследников. Теперь девочка, которая появилась на свет с помощью суррогатной матери и биоматериала отца, сможет получить свою долю.
65-летний Игорь Малашенко свёл счёты с жизнью в 2019 году. Его тело было обнаружено в саду собственного дома в Сотогранде в Испании. До этого его госпитализировали с обострением неврологического заболевания и клинической депрессии. С Рынской на тот момент общих детей у него не было. Дочь от светского обозревателя родилась после его смерти и появилась на свет с помощью ЭКО и суррогатной матери.
Шоу-бизнес,Игорь Малашенко,Ксения Собчак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители