Рынска сказала Собчак "много лишнего"

Журналистка отметила, что не боится обидеть своим признанием Собчак, так как считает, что во время беседы с ней сболтнула лишнего.

Ранее сообщалось, что Божена Рынска всё же добилась того, что её ребёнка, рождённого уже после смерти супруга, внесут в список его наследников. Теперь девочка, которая появилась на свет с помощью суррогатной матери и биоматериала отца, сможет получить свою долю.

65-летний Игорь Малашенко свёл счёты с жизнью в 2019 году. Его тело было обнаружено в саду собственного дома в Сотогранде в Испании. До этого его госпитализировали с обострением неврологического заболевания и клинической депрессии. С Рынской на тот момент общих детей у него не было. Дочь от светского обозревателя родилась после его смерти и появилась на свет с помощью ЭКО и суррогатной матери.