Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья

Дочь бывшей телеведущей «Армейского магазина» страдает от болезни, которая называется селфхарм — склонность к самоповреждению. Последние полтора месяца Полина наблюдалась у психологов и психиатров.
Мне говорили, что это не суицидально, это самоповреждающее поведение. Сейчас это тренд у молодежи, смотрят аниме бесконечно, — пояснила в сторис проблему дочери Борисова.
Также девочка страдает от панических атак. Борисова во всём обвиняет отца своего ребёнка: она считает, что так дочка реагирует на разлад с папой. Сам отец Полины Максим Аксёнов прекратил общаться с ребёнком после ряда скандалов с бывшей пассией.
Сейчас девочка направлена в государственную клинику для подростков на лечение.
Как сообщалось ранее, российская телеведущая Дана Борисова в разговоре с NEWS.ru призналась, что стала жертвой сексуального насилия много лет назад, но имён не раскрыла, рассказала лишь детали произошедшего.