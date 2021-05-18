Рудковская призвала патриарха не забирать у людей мечту о детях

«У человека нельзя забрать мечту. Можно забрать всё, но забрать мечту быть мамой мы не можем. В итоге дети просто будут рождаться в других станах, будут гражданами Америки и других стран, где суррогатное материнство разрешено. Я считаю, что у каждого может быть своя позиция, и у патриарха тоже. Но тут просто людей загоняют в такие рамки, когда люди будут уезжать в другие страны и рожать там. Нельзя забрать мечту, люди будут всеми способами стараться её воплотить».
«В моём случае мне не позволяло здоровье родить. Это же не потому, что мне было лень рожать, это было по медицинским показаниям. У меня один сын усыновлённый, двоих детей я родила сама, младший суррогатный. И мне ни за что не стыдно. Я считаю, что дети — это прекрасно, это святое и запрещать что-то, связанное с детьми, — это неправильно. Патриарх, конечно, имеет право на своё мнение, это позиция церкви, и мне очень жаль, что позиция церкви расходится с моим мнением. Мне очень жаль! Я очень уважаю патриарха, он прекрасный патриарх, но, видимо, те, кто хочет запретить суррогатное материнство, ни разу не сталкивались с проблемой того, что не могут иметь детей из-за здоровья».