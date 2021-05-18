В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Яна Рудковская выступила в защиту суррогатного материнства

Говорит Москва
1 час назад
Ранее патриарх Кирилл призвал запретить эту процедуру в России.
Рудковская призвала патриарха не забирать у людей мечту о детях
Фото: ТАССТАСС
Продюсер, чей младший сын был рождён от суррогатной матери, заявила радиостанции «Говорит Москва», что запреты только ухудшат демографическую ситуацию в России.
«У человека нельзя забрать мечту. Можно забрать всё, но забрать мечту быть мамой мы не можем. В итоге дети просто будут рождаться в других станах, будут гражданами Америки и других стран, где суррогатное материнство разрешено. Я считаю, что у каждого может быть своя позиция, и у патриарха тоже. Но тут просто людей загоняют в такие рамки, когда люди будут уезжать в другие страны и рожать там. Нельзя забрать мечту, люди будут всеми способами стараться её воплотить».
Рудковская также пояснила, что часто женщины обращаются к суррогатным матерям из-за проблем со здоровьем.
«В моём случае мне не позволяло здоровье родить. Это же не потому, что мне было лень рожать, это было по медицинским показаниям. У меня один сын усыновлённый, двоих детей я родила сама, младший суррогатный. И мне ни за что не стыдно. Я считаю, что дети — это прекрасно, это святое и запрещать что-то, связанное с детьми, — это неправильно. Патриарх, конечно, имеет право на своё мнение, это позиция церкви, и мне очень жаль, что позиция церкви расходится с моим мнением. Мне очень жаль! Я очень уважаю патриарха, он прекрасный патриарх, но, видимо, те, кто хочет запретить суррогатное материнство, ни разу не сталкивались с проблемой того, что не могут иметь детей из-за здоровья».
Патриарх Кирилл заявил, что суррогатное материнство разрушает в России семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин.
Шоу-бизнес,Патриарх Кирилл,Яна Рудковская,Радиостанция "Говорит Москва",Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители