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Мария Максакова попробует лишить экс-мужа родительских прав: "Это ненормально, он чудовище!"

Суть событий
49 минут назад
Оперная певица Мария Максакова рассказала про свой ответный ход в борьбе против бывшего мужа Владимира Тюрина. Знаменитая женщина сильно возмущена тем фактом, что бизнесмен решил подать на нее в суд от имени общих детей.
Максакова задумала лишить экс-мужа родительских прав
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В течение нескольких лет артистка живет на Украине с младшим ребенком – от последнего на данный момент мужа Дениса Вороненкова. Политик и бизнесмен был застрелен неустановленным киллером в центре Киева на ее глазах. Заказчик расправы также не выявлен следствием. У Максаковой остались в России несовершеннолетние сын и дочь, а также объекты недвижимости. В частности, ожесточенный спор идет за квартиру в центре Москвы стоимостью 200 миллионов рублей. На долю в этой недвижимости претендуют дети Максаковой и Тюрина.
Мария возмущена тем, что Владимир использует детей в этой борьбе. В этой связи 12 мая она подала иск в Пресненский суд Москвы с требованием лишить Тюрина родительских прав.
«Что касается вопроса с недвижимостью, мирно его решить не удалось — 21 мая состоится первое слушание, - рассказала певица «СтарХиту». - Планирую сама на нем присутствовать, если успею — накануне у меня спектакль».
Максакова считает, что Тюрин не просто пытается получить долю в квартире, но и хочет испортить ее отношения с сыном Ильей и дочерью Люсей. «Это ненормально, он чудовище!» - заявила она.
Шоу-бизнес,Владимир Тюрин,Мария Максакова-Игенбергс,Денис Вороненков,StarHit,Киев,Украина,
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