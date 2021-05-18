Максакова задумала лишить экс-мужа родительских прав

Мария возмущена тем, что Владимир использует детей в этой борьбе. В этой связи 12 мая она подала иск в Пресненский суд Москвы с требованием лишить Тюрина родительских прав.

Максакова считает, что Тюрин не просто пытается получить долю в квартире, но и хочет испортить ее отношения с сыном Ильей и дочерью Люсей. «Это ненормально, он чудовище!» - заявила она.