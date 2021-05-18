Максакова задумала лишить экс-мужа родительских прав

В течение нескольких лет артистка живет на Украине
с младшим ребенком – от последнего на данный момент мужа Дениса Вороненкова
. Политик и бизнесмен был застрелен неустановленным киллером в центре Киева
на ее глазах. Заказчик расправы также не выявлен следствием. У Максаковой остались в России несовершеннолетние сын и дочь, а также объекты недвижимости. В частности, ожесточенный спор идет за квартиру в центре Москвы стоимостью 200 миллионов рублей. На долю в этой недвижимости претендуют дети Максаковой и Тюрина.